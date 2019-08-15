今年第二季度有16%的十五岁以上加拿大人使用过大麻

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加拿大统计局星期四（8月15日）公布的调查结果显示，今年第二季度（4月到6月），在十五岁以上的加拿大人当中有将近五百万人使用过大麻，占总人口的16%。这个比例比第一个季度略低。今年头三个月有17.5%的十五岁以上加拿大人吸食或用其他方式使用过大麻。

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使用大麻的加拿大男性人数几乎是女性的两倍，男性的大麻使用数量也高于女性。另外在大麻使用者当中，自己花钱购买的男性比女性多。

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今年上半年，加拿大总人口中有21%的男性和12%的女性使用过大麻。在他们当中有大约四分之一是从家人或朋友处免费获得大麻的。

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59%的加拿大女性表示从来没有碰过大麻，这个比例在男性中是51%。在被问到是否在今后三个月中可能使用大麻时，有25%的男性和16%的女性给出了肯定的回答。

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（RCI with CP , Statistics Canada）

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