(ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

共享电动滑板车正在进入加拿大，但它真的那么环保吗？

作者 吴薇 |
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发表 2019年8月15日（星期四）14:07
更新 2019年8月15日（星期四）14:22
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从本周二（8月13日）开始，共享电动滑板车登陆魁北克省蒙特利尔岛，在蒙特利尔市的三个区和岛中央的Westmount市开始试行。同样的试行计划上个月已经在阿尔伯塔省卡尔加里市开始实施，安大略省滑铁卢市将在今年秋天加入。埃德蒙顿市和多伦多市还在筹划中。

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共享电动滑板车的最大卖点是健康环保。但是根据本月初发表在英国物理学会下属期刊上的一篇报告，它并不像运营公司宣传的那么环保，至少比不上骑车，步行和使用公交系统。

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平均每英里排放200克二氧化碳

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（ccee.ncsu.edu）

报告的主要作者、北卡罗莱纳大学土木、建筑与环境工程系的约翰逊（Jeremiah Johnson）在接受CBC采访时介绍说，他们对电动滑板车从制造到报废的每一个阶段进行了研究，发现如果把所有环节的碳排放都算上的话，平均每辆电动滑板车每行驶一英里要排放200克二氧化碳。这个数字只有私家车的一半，但却是私用自行车的二十倍。

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一辆公共汽车虽然排放出更多的废气，但是它一次运载的乘客等同于几十辆电动滑板车。另外，电动滑板车的道路限制比公交车多得多。根据约翰逊等人在北卡州罗利市的调查，如果周围没有共享电动滑板车或者要去一个电动滑板车去不到的地方，它的使用者当中有超过三分之一会选择开车，将近一半选择骑车或步行。

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隐藏的环境影响：制造阶段的碳排放占总量一半

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制造电动滑板车需要使用钢材、铝材和锂离子电池。生产这些材料和部件以及制造电动滑板车的环节所产生的碳排放占了总量的大约一半。另外，共享电动滑板车的使用寿命不长，遭破坏和被偷的比例相当高，这意味着需要经常补充、更换。

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在法国马赛，志愿者正在打捞被人扔进水里的共享电动滑板车。(GERARD JULIEN/AFP/Getty Images)

许多开始实行共享电动滑板车项目的城市都允许使用者在用完以后把它们放在任何一个地方。这就意味着每天都要有人开着车在城里兜圈，把它们捡回来，充好电，再重新分发到各个站点。这个环节的耗资和碳排放是买一辆自行车代步的人不会有的。

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在刚刚开始试行项目的蒙特利尔市，使用者被禁止随意乱放电动滑板车。他们必须在用完后把它送到专门的停放站。这项规定在一定程度上减少了运营成本，以及二氧化碳排放量。

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约翰逊说，如果共享项目的电动滑板车更牢固并加强防盗功能，从而延长使用寿命，那么每英里的平均碳排放还能再降低一些。

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运营公司：这份报告的结论不完整

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电动滑板车共享在加拿大才刚刚起步。蒙特利尔市议会虽然批准了试行项目，但是还在观察成效，并不排除过一段时间取消运营许可的可能性。因此这篇报告登出后，运营公司立刻做出反应。负责蒙特利尔项目的Lime公司说，报告撰写者没能查阅该公司的数据，因此在分析电动滑板车的制造过程和收捡过程时做了一些假设。另外，报告所分析的电动滑板车并不是加拿大的公司所使用的，而是中国的小米M365。

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该公司还表示正在采取措施减少电动滑板车对环境的影响，例如使用可再生能源，加强维修环节以延长使用寿命等等。

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相关报道：共享电动滑板车来到蒙特利尔

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（RCI with CBC News, Piya Chattopadhyay，Simon Nakonechny，Radio-Canada）

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