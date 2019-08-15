大批武警在深圳湾体育中心集结演习，加拿大正在制定协助在港公民的应急方案

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星期四（8月15日），大批武警在毗邻香港的深圳湾体育中心集结演练。体育中心的停车场上停放着一百多辆武警部队的卡车、装甲车、大巴和吉普，有几辆车配有轮式装载机和水炮。一个当地人告诉路透社记者说，这个体育中心从来没有举行过这么大规模的演习。

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过去几天来不断有关于武警或广东警察集结演习的报道。中国政府和香港特区政府都没有明确表示要动用军队或武警平息持续两个多月的示威抗议。但是中国官方媒体在对武警演习的报道中并不讳言这是针对香港示威者的。一名中国人大的法律学者称，出动驻港部队并不违背“一国两制”。

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美国国务院星期三对武警在香港边界集结表示关注。加拿大外交部同一天更新了关于香港的旅行警告，把风险级别定为“保持高度谨慎”。外长弗里兰德（Chrystia Freeland）说，加拿大政府正在制定应急方案，以便在必要时向在港加拿大公民提供协助。

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香港居民中至少有30万人持加拿大护照。

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（RCI with Thomson Reuters, CBC News, Kathleen Harris）

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