衰退脚步声近让北美股市哀鸿遍野

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债券市场出现长短期债券利率倒挂和世界经济大国中国、德国经济走低的消息星期三让美国和加拿大股票市场暴跌，美国纽约道琼股票指数暴跌8百点，多伦多股指也猛跌了3百点。

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世界两个最大的经济实体美国和中国的贸易战不断升级已经让专家们警告会触发世界性经济衰退，而最新出现的美国短期债券利率高于长期债券利率的所谓倒挂更是让经济衰退就要到来的可能性走向百分之百，所以投资者们对世界经济的前途感到悲观，从风险较大的股票市场大量撤资。

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上一次美国长短期债券利率倒挂出现在2007年，一年后发生了世界性金融危机。

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2019年初，西方国家对经济走势还是一片乐观情绪，美联储释放继续升息的信号，欧盟中央银行停止了量化宽松注入流动性的货币政策。

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投资者担心的是，这一次如果再出现经济衰退，美国之外的世界主要国家的中央银行已经没有什么弹药刺激经济，因为日本和欧盟的央行利率已接近零甚至已经是负利率。

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