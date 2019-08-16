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周末网络广播（2019年8月16-18日）

作者 方华 |
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发表 2019年8月16日（星期五）11:58
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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华, 与我一起在播音室的有本台的黎黎和吴薇。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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特鲁多和特朗普之间那些事：从第一次握手到北美自贸协议的艰难达成

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( Alex Wong/Getty Images)

2017年2月13日在美国首都华盛顿，来访的加拿大总理特鲁多和刚宣誓就职不到一个月的特朗普第一次会晤。此时特朗普的强势“握手杀”已经出了名。因此全世界的媒体都兴致勃勃地等着看两人如何握手。特鲁多的应对是在两人的手碰到后，立刻把另一只手放在特朗普肩膀上。这个在旁人眼里表示友好的动作，实际上起到了避免被特朗普猛拽一下的支撑作用，同时使他不能专心在手上使劲儿，如同他对待日本首相安倍晋三那样。吴薇报道

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加拿大牛肉生产商在卡尔加里开会, 讨论牛肉产业前景

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(Laura Osman/CBC)

中国停止进口加拿大的肉类，环保主义者一直大力抨击养牛场不环保，加上消费者不断减少吃肉，人造肉正变得越来越流行… , 对加拿大的牛肉生产商们来说，前面的道路似乎困难重重。黎黎报道

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对自拍的痴迷正在毁掉世界上最美的风景

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(GERARD JULIEN/AFP/Getty Images)

美国加州的一个家庭牧场每年都在自家山坡上种一万多棵黄水仙，过去十多年来迎接了无数游客。但是今年的旅游旺季刚刚开始，这个著名的“水仙岭”就被主人无限期关闭了。由于蜂拥而来的游客人数太多，牧场的道路、停车场和卫生间都不堪负荷，住家院子也被人频频闯入。这么旺的人气终于让主人受不了了。吴薇报道

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BC省旅游业今年将创新纪录

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B.C.’s Gulf Islands (Destination B.C.)

BC 省旅游局（Destination B.C）的全球营销副总裁玛雅·兰格（Maya Lange）表示，根据统计数据，前来 BC 省的国际游客已经连续8年攀升，2018 年就比 2017 年增长了 5.7%，今年预计将创下新纪录。她接着说，今后几年国际游客会继续增长，许多游客来自美国、英国、中国和墨西哥。黎黎报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”；祝您健康愉快，下次节目见！

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