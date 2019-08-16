大多数加拿大人反对大法官退休后经商赚钱

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根据加拿大司法理事会对1千名加拿大人进行的问询调查，大多数加拿大人反对最高法院法官退休后经商赚钱。

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有75%的人认为，法官退休后不应该利用其过去身居司法界高位的荣耀来为自己谋取商业利益。

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有71%的人认为，在职法官不应该与下家讨论退休后的工作机会。

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有60%的人认为，退休法官不应该为客户打官司、也不应该作为辩护律师出庭。

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由加拿大最高法院首席大法官Richard Wagner担任主席的加拿大司法理事会向公众进行上述咨询调查是为了修改和更新联邦法官的行为守则，这一新的行为守则预计在2020年出台。

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不少加拿大最高法院大法官退休后在私人律师事务所工作。

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根据加拿大联邦道德专员刚刚发表的调查报告，围绕引起争议的SNC-Lavalin公司涉嫌行贿的案件就有四位联邦最高法院退休大法官以不同的方式卷入了这一引起争议的案件。最高法院退休大法官Frank Iacobucci更是作为SNC-Lavalin公司的法律顾问撰写了提供给联邦政府的司法备忘录，阐明为什么时任司法部长兼总检察长Jody Wilson-Raybould可以合法地介入检察院刑事犯罪的起诉程序。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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