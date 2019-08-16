民意调查：大部分加拿大人愿意 “网络” 就医

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根据一份新的报告，大多数加拿大人愿意通过网络看医生，但是，很多人认为，在医疗保健系统现代化的同时，如何保护病人的隐私也是一大问题。

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加拿大医学协会 （The Canadian Medical Association ）最近发布了一份题为 “医疗保健的未来” 的报告，重点放在人们对医疗保健新技术的看法，例如虚拟就诊和机器人辅助手术。

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这个报告基于益普索（Ipsos）在 6 月26日至7月2日期间对 2,005 名18岁及以上加拿大人进行的网上调查。

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加拿大医学协会的主席吉吉·奥斯勒（Gigi Osler）医生说，医疗保健系统现在仍然依赖早已过时的寻呼机和传真机，我们的系统需要升级，与网络相接。

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她说，现在是医疗保健系统现代化的时候了，医生已做好准备，患者也已做好了准备。

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支持与担忧

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民意调查发现，68% 的受访者同意，新技术有助于自己了解和跟进医生的诊断， 63%的人认为，技术 “正在改善自己的医疗保健护理”。

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上述报告的作者表示，新技术在过去15年中给我们生活的诸多方面带来迅速改进，今后带来更多的改进不会让人意外。

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尽管受访者总体上对引入新技术表示乐观，但也有一些担忧。

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73％ 的受访者认为虚拟护理将会改善医疗保健服务，但约有77％的人表示 “虚拟平台会导致失去人与人之间的联系以及人与人之间的同情”。

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一半的受访者表示，虚拟护理是向正确方向迈出的一步。

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但 71％的人担心，这会使他们的个人隐私受到威胁，而且会为私人医疗保健打开大门。

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好处与风险

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这一报告发布之际，正值亚马逊的 Alexa 逐渐融入阿尔伯塔省的公共医疗系统，以及 Telus 的数字平台私营服务也在越来越多地进入医院，为患者提供更多的网上医疗咨询。

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奥德·莫图斯基（Aude Motulsky）是蒙特利尔大学 （University of Montreal） 医院研究中心的研究人员，研究病人护理的电子病历和工具。

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她说，人们担心谁能看到自己的健康数据以及这些数据会被如何处理，她一点不惊讶。

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她在一封电子邮件中说：

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加拿大有很多工作要做，以增加公众信任，并确保网上就医的益处不会被其风险所抵消。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

奥德·莫图斯基说， 研究表明，实行数据匿名是不够的，3条信息就可以打破匿名化。

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她接着说，保护公民必须采取保障措施，首先要了解并决定谁有权使用这些数据，使用哪些数据，以及公民应该拥有从系统退出、删除个人数据的权利。

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隐私至高无上

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莫图斯基表示，最近 Desjardins Group 和Capital One 发生的数据泄露影响了数百万加拿大人，进一步显示出网络安全和个人信息保密的重要性。

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她说：

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对于敏感的个人医疗保健数据来说，更是如此， 对医生来说，保护患者信息的隐私始终是一个首要任务。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

目前，大约 1％的加拿大人已经在使用虚拟护理服务，以及网上咨询医生。

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（Amina Zafar / CBC）

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