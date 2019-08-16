空中冲突：无人机威胁飞机安全的事故越来越频繁

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加拿大交通部的统计数据显示，今年上半年，发生在半空中的无人机与飞机的“冲突”事件在全国大部分地区都有所增加，其中在安大略省发生最多。交通部把威胁到飞行安全的无人机与飞机的相遇称为冲突，也就是干扰飞行或险些相撞。

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从今年元旦到6月30日，安大略省共发生过33起这样的事故。该省去年同期的数字是24起。加拿大交通部发言人说，事故增加的主要原因是现在有更多的无人机在天上飞。

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目前没有人知道加拿大有多少无人机。因为关于无人机登记的新法规直到今年6月才开始实施。按照规定，重量超过250克的无人机必须登记，其操作者必须拥有执照。只用通过更高一级考试的操作者才能让无人机进入有航空管制的区域。

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到8月2日，加拿大有将近28000架无人机登记。其中安大略省有9468架。但是250克以下无人机的数量则没有统计。

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无人机造成威胁航空安全的事故，其操作者者可被处以最高15000加元的罚款。

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（RCI with CBC News, Mike Smee）

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