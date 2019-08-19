中国警告加拿大别就香港问题干涉中国内政

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星期日香港一百万多万民众走上街头举行反送中、反警黑勾结的维权和平示威。

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同一天中国驻加拿大大使馆在其网站上发出警告，要求加拿大政府立即停止在香港问题上干涉中国内政；并说在目前中加关系的背景下，加拿大政府在香港问题上应该谨言慎行。

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在这之前一天，加拿大与欧盟发表联合声明说，加拿大和欧盟都支持香港的高度自治，包括集会自由在内的香港人的基本人权必须得到保证，保持克制、拒绝暴力、立即采取缓解紧张局势的措施是至关重要的。

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目前有约三十万加拿大人在香港居住。

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在去年12月初加拿大联邦警察应美国司法机关的要求在温哥华国际机场拘捕了中国华为公司首席财务官孟晚舟后，中国当局以触犯国家安全法为由逮捕了两位加拿大男子，并采取了禁止加拿大油菜籽和生猪肉进入中国市场的贸易措施，中加关系降到冰点。

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