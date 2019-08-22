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开学前夕：魁北克省200个教师/日托教员职位招不到人

作者 黎黎 |
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发表 2019年8月22日（星期四）14:58
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魁北克省的小学将在下周四、周五（8月29 -30日）开学，然而，不少地区的小学面临着教师和日托教育工作者短缺的问题。

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加拿大广播公司报道说，现在离开学只剩下一个星期，不少学校正在加快速度招聘教职员工，魁省总共有 200 多个教师和日托教育工作者的职位仍然空缺。

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最后努力

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魁北克省的小学都是在下午三点多下课，之后学校提供日托教育服务，使上班的父母可以在下班后再接孩子。

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在缺人的学校董事会 Scolaire de la Capitale，目前总共有约 100 个日托教员的职位空缺，这个董事会在本周四（8月22日）和周六（8月24日）举办现场招聘会，希望能在学生入学之前找到足够的员工。

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另一个学校董事会 Scolaire des Découvreurs  ，学校也正在招聘大约 30 名全职日托教育工作者和大约 10 名兼职人员。

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增加班级人数

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Scolaire des Découvreurs 学校董事会的总裁阿兰·福蒂埃（Alain Fortier）让家长们放心。

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他说，家长们不必担心，他们的孩子将在下周四（即开学的第一天）得到应有的协助和照顾。

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他说：

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我们将找到办法，确保所有良好的服务，并确保孩子在我们的学校里安全、愉快。

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不过，阿兰·福蒂埃同时表示，每个班的学生数量可能会增加。

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学生增多

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在学校董事会 Scolaire des Premières-Seigneuries，有人解释说，主要是过去几年学生大量增加，使招聘员工变得更难，特别是在日托教育服务方面。

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该董事会的秘书长 Martine Chouinard 表示，我们已经招到了一些员工，上周我们有135个职位需要填补，现在只有 67 个职位空缺。

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她接着说，这样的情况令人不悦，人力资源部门还成立了一个委员会来审查为什么招聘教职员工这么困难。

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家长协助

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除了最后努力进行招聘，缺人的学校甚至不得不要求家长为解决人力资源缺乏问题做出贡献。

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有的学校通知住在学校附近的高年级学生的家庭，询问他们是否能让孩子在午餐时自己回家吃饭，不需要日托服务。

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不过，上班的家长大概很难在午餐时回家照顾孩子。

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招聘成功

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在学校董事会 La Commission scolaire de Portneuf，招聘工作已经结束，但人力资源短缺问题仍然存在。

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董事会的人力资源负责任 Éric Bard 说：

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目前劳动力普遍短缺， 学校招聘教职员工的压力很大，我们的老师，我们的幼儿教育工作者现在都受到更为高度的重视。

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在开学前夕，这个学校董事会主动地组织了一系列 “职业日”，为员工提供更为灵活、具有吸引力的时间表，帮助教职员工解决工作与家庭的平衡问题。

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因此，这个董事会很快填补了 75 个空缺的常规日托教育员职位。

这个董事会说，我们为此感到高兴，这样我们的学生在学年开始时将能获得学习所需要的所有资源。

( Marie Maude Pontbriand, Marie-Claire Giffar / Radio Canada)

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