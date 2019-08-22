特鲁多外交政策讲话：对华不卑不亢

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加拿大自由党政府总理特鲁多星期三在加拿大蒙特利尔市发表了外交政策讲演，强调加拿大要在民粹主义兴起、贸易战激烈的世界舞台上发挥积极、正面的作用，对正在兴起的超级强国中国要坚持不卑不亢的政策。

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四年外交

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在特鲁多自由党政府执政的四年中，加拿大虽然与欧盟国家的关系不错，但与世界几个大国的关系却并不顺利。

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邻国超级大国美国的总统特朗普不按常理出牌和立场多变的做法让特鲁多政府进退失据，修改北美自由贸易的谈判和美国对加拿大钢铝产品征收惩罚性关税等问题耗费了自由党政府的太多精力。

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加拿大反对俄罗斯吞并克里米亚和支持乌克兰的立场也让俄罗斯总统普京很为不满。

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而加拿大在2018年12月1日按照美国政府引渡要求拘捕了途经温哥华国际机场转机的中国华为公司首席财务官孟晚舟的事件更是引起了中国政府的强烈反应。中国政府不但以触犯国家安全法的理由逮捕了两位加拿大公民，而且采取了禁止加拿大油菜籽和生猪肉进入中国市场的措施，让中国和加拿大的政治经济关系降到冰点。

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对中国不卑不亢

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据加拿大广播公司报道，特鲁多在其外交政策讲演中谈到中国时说，必须认识到正在崛起的中国要扩大其在国际上的影响力、在许多国际问题上采取了强硬立场；在与中国出现争执问题时加拿大的原则是避免冲突升级、但也不会退让。

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加拿大政坛分析人士认为，特鲁多的讲演虽然是讲外交政策，但讲演充满了竞选色彩、而且显然是把国内选民作为主要的听众。

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特鲁多在讲演中多次提到自由党的主要对手保守党，虽然没有点名现任保守党领袖谢尔，但点名抨击前保守党总理哈珀的外交政策。

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竞选

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特鲁多指责保守党不但在外交问题上缩头缩脑、拿不出任何发挥加拿大在国际舞台影响力的办法，而且迎合民粹主义思潮、散步虚假信息；保守党的外交政策只会削弱加拿大在国际社会的影响力，只会回到哈珀保守党政府当政时加拿大在国际问题上无所作为、不受国际社会重视的状况。

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特鲁多在其外交政策讲演中连续用了好几个排比句来强调他的自由党政府外交政策的要点：我们知道开放的移民的政策让加拿大社会更有活力，我们知道开放的贸易政策应该以自由、平等和符合加拿大价值观为基础，我们知道积极参与国际事务符合加拿大的国际利益，我们知道加拿大在维护世界和平与安全方面能够超水平地发挥自己的作用，我们知道地球气候变化是世界面对的最严重、最迫切需要解决的问题，等等。

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在地球变暖问题上特鲁多还重点抨击了保守党在温室气体减排问题上的立场，指责保守党闭目不见地球变暖问题的严重性，拒绝采取积极措施减少加拿大的温室气体排放量。

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对于特鲁多在外交政策讲演中对保守党的抨击，加拿大联邦保守党领袖谢尔的发言人Simon Jefferies指出，谢尔非常愿意与特鲁多在即将举行的Munk Debate外交政策辩论中论证保守党的外交政策，明确谁是加拿大的盟友、什么对加拿大构成威胁、如何强化加拿大的防卫能力、如何保护加拿大的主权，并要求特鲁多接受谢尔的战书在辩论场上一决高下。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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