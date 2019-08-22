魁北克省今年苹果产量下降，质量上升

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魁北克苹果生产商协会 （Quebec’s apple producers’ association发）预测，今年全省的苹果收成会有所下降，但苹果的质量会上升。

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苹果生产商协会估计今年将能收获大约 530 万蒲式耳 （ bushel）的苹果。

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在过去 15 年里，年平均收成为 580 万蒲式耳，因此今年的产量大约减少 9％。

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今年苹果会更甜

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Marc-Antoine Lasnier 是东部乡镇 Sainte-Cécile-de-Milton的Cidrerie Milton 苹果场的场主。

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他说，今年果园 3 万棵树上的一些树枝都是光秃秃的，这意味着采摘时的劳动力成本会更高，因为采摘者得走很多路，经常爬上爬下。

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但他同时表示，收成少也有好的一面，通常产量减少时，苹果会更甜更香。

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对于苹果酒厂来说，这也是个好消息，意味着用今年苹果做成的酒会更吸引消费者。

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根据苹果生产商协会的数据，魁北克省 2019 年出产的苹果以 McIntosh 品种为主，其次是 Cortland，Spartan，Empire 和 Paulared 品种。

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这个组织代表 500 名苹果生产商。

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（CBC，Simon Nakonechny， La Presse Canadienne）

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