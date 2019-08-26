瑞士峰会呼吁加强保护濒危物种

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政界领袖和自然保护领域的专家们在瑞士举行峰会，讨论如何加强保护长颈鹿、大象等濒危物种的措施。

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今年 5 月，联合国发布了一个令人震惊的报告，报告称，多达 100 万种植物和动物物种面临灭绝的威胁，而且速度正在加快。

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“濒危野生动植物种国际贸易公约”（CITES）汇集了来自 180 多个国家的数千名代表，会议于上周六（8月24日）开幕，并将在本周三（8月28日）讨论总共 56 项提升野生动植物保护级别的提案。

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30 年来，非洲长颈鹿的数量减少了约 40％。根据国际自然保护联盟的数据，现在全球长颈鹿的的数量不到 10 万只。

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从现在开始，任何涉及长颈鹿的鹿皮、鹿角、鹿蹄等的交易都将被视为对物种生存的威胁。

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禁止向动物园出售大象

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与此同时，代表们周日在日内瓦通过投票达成协议，禁止向动物园出售野生大象。

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西非、中非和东非国家已经禁止将大象送入动物园。

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从现在开始，动物园将不能再购买大象。

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（Radio-Canada）

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