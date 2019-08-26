加拿大白人大妈骂华妇被网民人肉辱骂

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加拿大温哥华郊区列治文市一白人大妈在停车场使用种族歧视语言辱骂一位带小孩华裔女性的视频被发到网上后，加拿大皇家骑警正在进行调查，不过被调查的不止是上述白人大妈、还有在网上对其进行人身攻击的网民。

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视频

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发布在WeChat的上述视频显示，星期五下午华人女子Amy Xu发现自己在商场停车场的汽车被对面一辆汽车触到了前保险杠，于是等对方司机出来与其理论。

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对方司机是位上了年纪的白人女子，Amy Xu对她说其停车时撞到了自己汽车的前保险杠。但那位白人女子否认出了撞车事故，而且没讲几句话就问Amy Xu是从哪个国家来的。Amy Xu说从哪里来不是要讨论的问题，问题是出现了停车场撞车事故；于是白人女子对在用手机拍视频的Amy Xu开始用种族歧视语言进行辱骂，要她滚回中国去。

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害怕

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Amy Xu告诉加拿大广播公司记者说，她三岁的女儿对这一场景感到害怕、吓得晚上睡不着觉，而她则感到非常气愤。

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第二天的星期六早晨，Amy Xu的丈夫就此事向皇家骑警正式提出控告。

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不认错

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加拿大广播公司记者打电话询问了视频中的白人女性，她承认自己汽车的前保险杠接触了停车场一位华裔汽车的保险杠，但表示对自己的说过的话不后悔，因为对方不是好人；并强调不管别人怎么扣帽子，她不是种族主义者。

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在视频上网和媒体的报道发布后，网民很快人肉到视频中的白人女子，许多网民对其进行了猛烈的人身攻击、有的还对这位女子发出死亡威胁。这些网上人身攻击言论导致警方对网民上述言论是否涉嫌网络仇恨犯罪问题开始进行调查。

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谁更可能被起诉？

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有法律专家认为，网上人肉并公布个人隐秘信息可能涉嫌建议和帮助他人进行仇恨犯罪，网上散步针对个人的仇恨言论和死亡威胁则可能涉嫌仇恨犯罪。

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法律专家指出，皇家骑警正在进行的两个涉嫌仇恨犯罪的调查，一个是停车场用种族歧视语言谩骂华裔的白人女子，一个是网上对该白人女子进行人身攻击和发出死亡威胁的网民。可能的情况是网民会更容易被警方以散布仇恨言论罪起诉，因为那是在社交网站上公开发表的挑动性和威胁性仇恨言论；而在停车场那位白人女子虽然使用了种族歧视语言，但那是两人吵架时使用的激烈言辞，与公开散布种族歧视仇恨言论的性质还不一样。

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RCI with Clare Hennig · CBC News

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