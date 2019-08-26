就业前景最好的工作：加拿大专科学校招女生学焊接

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今年夏天，加拿大焊接局（CWB）在联邦政府的资助下与渥太华亚岗昆学院等六所专科学校合作，开始了一个培训女焊工的试点项目“Women of Steel“。这个项目为期一周，课时为30个小时。内容包括焊接行业概况，安全培训，基础理论和电弧焊技术。

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焊工是加拿大最短缺的技术工人之一。加拿大焊接行业中的女性还不到5%。亚岗昆学院的教师海耶斯（Charlene Hayes）在接受CBC采访时说，学员一毕业就会被雇用，这是全世界最好找工作的职业之一。加拿大焊接局计划把这个项目扩大到更多的学校。

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学员在上完30个小时的课以后，还必须通过一个考试，然后才能拿到加拿大焊接局颁发焊工资格证书。在加拿大，焊工的平均年薪为4万加元。小时工资20到23加元。

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相关链接：CWB介绍“Women of Steel”培训项目的视频：

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（RCI with CBC News, Ottawa Morning）

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