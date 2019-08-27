交通部长: 加航收购 Air Transat 的计划需更多审核

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加拿大航空公司（Air Canada）收购魁省旅游包机公司 Air Transat 的计划将受到更为严格的审核，需要经过一个为期 250 天的 “公共利益” 评估。

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250 天评估

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加拿大交通部长马克·加诺（Marc Garneau）星期一（8月26日）宣布，已经批准加拿大交通部和竞争事务专员能有额外的 100天，以便在 5 月 2 日之前完成对这笔 7.2 亿加元交易的评估。

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他表示，由于这个交易的规模和范围，同意授予有关评估人员额外的时间。

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他说，“公共利益” 评估将于11月4日开始，参加者有航空业的专家，也有公众代表，有关人员将分析这笔交易会给经济带来什么好处和挑战。

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加拿大交通部长需要就这笔交易向政府内阁提出建议报告，以便政府作出决定。

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马克·加诺说，政府总共有 250 天，即直到 2020 年 5 月 2 日，完成 “公共利益” 评估。

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7.2 亿加元的交易

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对收购魁省旅游包机公司 Air Transat，感兴趣的大有人在，但最终 Air Transat 集团看好由加拿大航空公司收购。

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加航的最后出价为 7.2 亿加元（5.42亿美元），或每股 18 加元。

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当然，这笔交易需要获得两个公司股东的同意，以及监管机构的绿灯，才算是 “板上钉钉”。

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两公司股东已通过

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加拿大航空公司的股东已经通过了这笔交易。

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上个星期， Air Transat 集团的股东以压倒性多数票支持这笔交易。

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监管部门

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加航是加拿大最大的航空公司，在收购 Air Transat 公司后，将在加拿大的特定跨大西洋航线上占有 60％ 的市场份额。

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因此，这笔交易面临加拿大竞争局和其他监管机构（包括欧洲）的严格审查。

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Air Transat 曾经预计监管机构的审核会在明年年初完成，但现在则要等到 5月份。

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加拿大航空公司和 Ari Transat 公司的总部都位于蒙特利尔，但仍然有人担心 Air Transat 的总部是否会变更，以及由交易引发的失业问题。

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投资者关注

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投资者正在密切关注围绕这笔交易的监管程序。

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在星期一需经过 250 天评估的消息出来后，Air Transat 的股票在周一收盘时下跌了 1.36％，收于 15.97 加元。

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AltaCorp 的分析师克里斯·默里（Chris Murray）在最近的一份报告中表示，他预计该交易将会获得监管部门的批准。

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默里表示，对蒙特利尔和魁北克市场的监管是最为严格的，但他相信监管机构提出的任何修改办法，都应该是可以完成的。

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（CBC ）

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