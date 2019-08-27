加拿大选手获得2019年柔道世锦赛女子57公斤级冠军

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2019年世界柔道锦标赛正在日本东京举行。星期二（8月27日）在女子57公斤级决赛中，加拿大选手Christa Deguchi获得冠军。她的对手是世界一号种子选手，日本队的芳田司。这是加拿大第一次在柔道世锦赛中获得金牌。

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Deguchi出生在日本，但她的父亲是加拿大人，她因此拥有加拿大和日本双国籍。2017年，她应加拿大柔道教练、奥运奖牌得主吉尔（Nicolas Gill）的邀请，加入加拿大柔道队。

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Deguchi在去年的柔道世锦赛中败在芳田司手下。她表示，今天的这场比赛非常艰辛，她没想到自己会赢。现在世锦赛的金牌在手，她的下一个目标是2020年的东京奥运会。

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（RCI with Radio-Canada, CBC News）

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