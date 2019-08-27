星期二是一周工作效率最高的一天

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由向公司企业提供临时雇员服务的公司Accountemps进行的调查显示，每星期不同的日子工作效率不同，其中星期二是工作效率最高的一天。

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在回答每个星期哪一天自己的工作效率最高的问题时有35%的人选择了星期二。

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虽然星期一由于紧接周末休息日而有雇员会懒洋洋的名声，但有25%的雇员说自己在星期一的工作效率最高。

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说自己在星期三工作效率最高的雇员的比例是18%，选择星期四的雇员人数是12%，而说自己在星期五工作效率最高的雇员比例只有10%。

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专家们认为雇员们在一周的头两天工作效率最高可能是因为他们不想把工作拖到最后影响他们的周末休息。

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而一天之中工作效率最高的时段是早晨。41%的雇员说他们早晨刚开始上班时工作效率最高，说早晨晚些时候工作效率最高的雇员比例是31%。说自己在下午开始时效率高的雇员比例是14%，而说自己在下午快结束时工作效率最高的雇员比例只有9%。

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在对工作效率负面影响因素黑名单上居首位的是过于健谈的同事，有28%的雇员选择了这个因素，23%的雇员认为办公室噪音和不必要的会议是降低他们工作效率的最主要因素。

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RCI with Brandie Weikle · CBC News

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