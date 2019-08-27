(Reinhard Krause/Reuters)

温哥华陈氏兄弟与毕马威的海外避税系统：更多电邮呈交法庭

作者 吴薇 |
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发表 2019年8月27日（星期二）16:45
更新 2019年8月27日（星期二）16:53
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温哥华的陈氏兄弟名列加拿大的百名超级富豪榜，在公益慈善事业上也有很高名望。与此同时，他们被指控利用毕马威会计事务所的海外避税系统逃税，和加拿大国税局的官司已经打了好几年。加拿大广播公司英法语部（CBC和Radio-Canada）对此案进行了联合调查。

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陈少雄和陈悦明（Tom and Caleb Chan）原籍香港，八十年代末移民到加拿大。他们的父亲陈俊创立了香港利华民恤衫厂和鳄鱼恤品牌。陈氏兄弟定居温哥华后转向房地产业和高尔夫球场。

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今年年初，陈氏家族为资助温哥华美术馆筹建新馆捐款四千万加元，这是BC省历史上数额最大的一笔艺术捐款。新馆因此将被命名为“陈氏视觉艺术中心”。上世纪90年代，陈家曾捐赠一千万加元修建不列颠哥伦比亚大学“陈氏表演艺术中心”。

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由瑞士建筑设计公司Herzog & de Meuron设计的温哥华美术馆新馆“陈氏视觉艺术中心”。（Vancouver Art Gallery)

利用毕马威“马恩岛系统”逃税的加拿大人

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上个世纪90年代末，毕马威会计事务所开发了“马恩岛系统”，这是一种面向富人的投资理财产品，起点金额为五百万加元。投资者在英国属地马恩岛用别人的名义开空壳公司，利息收益以礼物的名义寄回，因此得以免交所得税。在加拿大国税局发现这个逃税方式后，毕马威拒绝交出客户名单。

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( PAUL ELLIS/AFP/Getty Images)

2015年，加拿大广播公司英法语部的调查记者远赴马恩岛，在当地合作者的帮助下查出了二十多个在那里开空壳公司的加拿大毕马威客户。他们当中就有陈氏兄弟。

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建立“非常机密”的海外账户

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加拿大联邦法院最近收到的毕马威内部电邮显示，陈氏兄弟通过毕马威的马恩岛系统建立了高度保密的海外账户。该公司的一个会计师向他在马恩岛的同行解释说，陈家兄弟不想让自己的配偶知道海外账户的事。他收到了请他尽可放心的回复。

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税务部门当然也不能知道。法庭记录显示，陈氏兄弟在2005年被查税时隐瞒了他们的海外公司。

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会计师之间的电邮往来还表明，他们打算尽最大努力在加拿大境外进行业务联系，并通过一家法律事务所，以便利用律师为客户保密的特权。

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2016年，加拿大国税局在马恩岛方面的协助下发现了陈氏兄弟的秘密。双方自那时起开始了漫长了法庭诉讼。陈氏兄弟力图阻止国税局查阅毕马威掌握的一千多份有关文件。

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马恩岛只有八万多人口，是著名的“避税天堂”之一。(PAUL ELLIS/AFP/Getty Images)

有些文件确实受到法律保护，但即使是税务部门有权查阅的文件，国税局仍然遇到阻力。法庭记录显示，2017年12月，陈悦明告诉税务官员，他手里没有马恩岛公司的总分类账副本。直至去年，国税局还是没能看到这本关键的账目。

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2012年，当加拿大司法部通知毕马威保留所有文件以配合对海外逃税的调查后，毕马威召开紧急会议，决定销毁所有账目文件。陈氏兄弟的马恩岛公司在那一年被关闭，但是他们的律师表示对销毁文件的决定并不知情，并说电子记录仍然存在。

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“礼物”的受益人是陈氏兄弟及其配偶子女

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开在避税天堂的公司把利息收益以礼物的名义寄给在加拿大的受益人。根据法庭获得的文件，陈氏兄弟的马恩岛公司受益人是他们自己及其配偶子女。但是他们的律师表示，陈家的海外资产全部用于海外慈善，受益人从来没有收到过钱。写上他们的名字是会计事务所的要求。

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陈悦明在一份声明中说，他们的目的是为了保证慈善公益捐赠的持续性。他们深深热爱加拿大，完全遵守加拿大法律，绝不会做蓄意违法的事。

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他们的律师也说，陈家通过毕马威所做的海外投资完全遵守了税务专家的建议。

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（RCI with CBC, Fifth Estate, Radio-Canada, Enquête, Harvey Cashore, Frédéric Zalac,Nicole Percy, Patrick Butler 

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