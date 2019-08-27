蒙特利尔同性恋大游行为安全原因拒绝支持香港示威者的团体

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来自香港的蒙特利尔市民Henry Lam本来计划参加8月18日的蒙特利尔市同性恋大游行。他所在的团体“Free HK MTL”此前的报名也得到了批准。但是在游行举行的前一天，主办方改变了决定，因为警方得到消息，称如果他们参加，一些支持中国政府的人士会试图破坏游行。

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由于加拿大总理特鲁多和魁北克省长勒格等政界人士都会参加游行，主办方为避免发生危险，决定拒绝Henry Lam和他所在的团体。

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Henry Lam八年前为了和自己的同性伴侣正式结婚从香港移民到加拿大。他在接受CBC采访时说，如果警方得知可能有袭击发生，应该加强保护措施，而不是不让他们参加游行。他认为，这个做法是违背同性恋大游行的宗旨的。因为同性恋争取权益的运动就是为了反霸凌，为了替行包容，多样化和平等。

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游行组织者证实确实收到了威胁，并说他们的原则是不介入“地缘政治冲突”，拒绝Lam的团体是出于安全考虑。

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（CBC News, Claire Loewen）

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