香港特首承认局势严峻但拒绝辞职

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香港特区首席行政长官林郑月娥星期二表示，连续三个月反政府示威的暴力升级让香港局势严重动荡，但她拒绝按照示威者的要求辞职。

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在星期日香港的示威中，部分示威者与警方发生暴力冲突，警方使用了高压水龙和催泪弹，而示威者则向警方投掷了砖块和燃烧瓶。

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林郑月娥说港府有能力控制住局势，并会继续构建与香港民众对话的平台；但她表示现在不是对香港出现三个月的乱局进行独立调查的时候、也不是她辞职的时候，因为作为香港特首她的责任是维护香港的秩序和法制。

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在香港特首不回应示威者要求撤销送中法案、对警方暴力对待示威者和警黑勾结进行独立调查、释放所有被拘捕的示威者、特首林郑月娥辞职等基本诉求的情况下，香港民众计划继续举行示威游行。

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观察家们认为，北京政府不会放任香港反政府示威继续下去，会在十月一日中华人民共和国建国70周年之前解决香港问题。虽然中国直接出兵镇压香港示威民众会引发国际社会的强烈反弹，但这毕竟是北京政府处理香港问题软硬两个选项之一。

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有三十万本国公民居住在香港的加拿大政府对香港局势保持密切关注。

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