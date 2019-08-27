BC省青少年帮派为啥与众不同？

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加拿大太平洋沿岸大温哥华郊区Surrey市是个青少年帮派犯罪问题严重的城市，但这里并不是帮派团伙活跃的沃土贫民区，而是中产阶层聚集的地区。

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富裕的Surrey市

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Surrey市居民家庭平均收入$68,060加元，明显高出不列颠哥伦比亚省家庭平均收入$61,280加元的水平，这里独立房的平均房价是110万加元。

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在街头夜班执勤的警官Ryan Schwerdfeger说，他刚刚检查的一个帮派团伙头目是否遵守了夜间不许出家的禁令，这个25岁左右的帮派头目并没有用其贩卖毒品的收入买自己的住宅、而是仍然住在父母家里。

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Ryan Schwerdfeger警官认为，Surrey市的青少年帮派团伙与美国帮派团伙有很大的不同，这里青少年们不是为了生存去加入帮派团伙，帮派团伙也不是按照街区地段划分自己的势力范围。加入Surrey市帮派团伙的青少年们没有生活贫穷这样的问题，他们中很多来自中产或高收入家庭；虽然可能是自新移民家庭，但他们的父母是带着钱来加拿大的，买下一百多万加元的住宅、买好车，孩子们想要什么父母都给买。

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与众不同

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专家们指出，Surrey市这些家里不缺钱的孩子参加帮派团伙不是生活所迫，而是为了寻求归属感、或者为了模仿社交媒体上帮派团伙成员的生活方式、或者是受朋友的影响糊里糊涂地成了帮派成员。

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但与其他城市犯罪团伙相同的是，Surrey市的帮派团伙也卷入贩卖毒品、街头枪战等犯罪活动；一旦成为帮派团伙成员，要想洗手退出也是难上加难。

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统计数字显示，2017年不列颠哥伦比亚省与帮派团伙有关的46起杀人案件中有超过一半发生在大温及附近地区，其中7起在Abbotsford市、6起在Surrey市、6起在列治文市 Richmond 市、5起在温哥华市。

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暴力

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今年22岁的男青年Ary Azez十几岁时就参加了Surrey市的一个帮派团伙，他身边的7个伙伴或者死于枪战、或者死于毒品过量。刚开始他看见朋友被打伤流血还打哆嗦，到后来麻木到见到血腥场景连眼睛都不眨一下的程度，该吃饭吃饭、该睡觉睡觉。

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当然，死于枪弹年轻人的家人们的痛苦和悲伤却是没有尽头的。

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如果年轻人厌倦了帮派团伙的生活想退出，他们会发现帮派团伙是进来容易、出去难。除了直接威胁之外，有时帮派团伙还会上演蒙面打劫的戏码，在想退出的成员在街头贩卖毒品时打劫抢走其毒品，然后迫使其继续工作以还清损失毒品的债务。

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Ary Azez最后离开帮派团伙是因为他被所在的高中开除了，他可以作为局外人观察帮派团伙成员的生活，他发现这是一种愚蠢而没有前途的人生道路。他后来参加了一个名叫“兄弟姐妹互助项目”Yo Bro Yo Girl Youth Initiative的组织，帮助中小学学生远离帮派团伙。

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帮助中小学生

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Ary Azez回忆说，他小时候上学时只有两个选择，或者是午饭休息时留在教室里与那些书呆子学生们一起下棋，或者是到外面与那些特酷的学生们一起抽烟、打闹、玩耍；对大多数学生们来说其实就只有一种选择，这就是到外面去成为本校帮派团伙的一员。

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专家们指出，要解决Surrey市的帮派团伙犯罪问题，就先要了解Surrey市帮派团伙的特殊性，这并不是传统意义上帮派成员共进退的黑帮团伙，比如美国芝加哥的黑帮团伙、加拿大的地狱天使帮派团伙等，Surrey市的帮派团伙应该属于是贩卖毒品的年轻人组织。

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RCI with Laura Kane, Amy Smart · The Canadian Press、CBC News

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