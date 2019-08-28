加拿大中小学生营养十年变迁

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一项本周发表在加拿大《公共卫生营养》杂志上的研究显示，加拿大少年儿童在学校里的饮食营养在十年间有所改善，但是并没有达到加拿大饮食指南的标准。研究者从2004年和2015年的“加拿大社区健康调查”中抽取了七千多份由6岁-17岁中小学生或他们的父母填写的问卷，计算校园饮食的营养价值。

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主持这项研究的是不列颠哥伦比亚大学的博士后研究员图格-拉弗勒（Claire Tugault-Lafleur）。她与合作者根据加拿大健康饮食指数检查了11项营养成分，用百分制评估了这七千多名中小学生在校时间（9点至14点）和全天的饮食质量。结果显示，从2004年到2015年，加拿大少年儿童的全天饮食营养从60.8分上升到66.4分，在校时间的饮食营养从51.3分上升到58分。他们的学校饮食中的蔬菜、水果、牛奶和肉类的数量都增加了，但是没有达到2007年的加拿大饮食指南规定的标准。

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在这十年中，加糖饮料、果汁和“极少营养”食物（例如饼干和炸薯片）的校园消费量也有所减少。但是少年学生的垃圾食品消费量比他们的弟弟妹妹多。后者吃从家里带到学校的食物比较多。

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十年后，贫富差距在饮食中体现更明显

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2015年的加拿大社区健康调查显示，低收入家庭或“食物供应不稳定家庭”的孩子的饮食质量低于其他人。然而这个差距在2004年的调查中并不明显。

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东安大略儿童医院的儿科医生庞德（Catherine Pound）在接受CBC记者Amina Zafar采访时说，饿着肚子上学的孩子是学不进去的。他们无法集中注意力。严重缺乏营养的孩子，不仅学习能力，大脑发育和身心健康也会受到影响。

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图格-拉弗勒研究小组采用的标准是2007年版的加拿大饮食指南。加拿大卫生部今年1月份发布的新版饮食指南建议把蔬菜水果的摄入量增加到总摄入量的一半，谷物和蛋白质占另外一半。图格-拉弗勒建议加拿大联邦政府在此基础上制定全国性的、标准统一的中小学饮食项目。加拿大是七国集团中唯一一个没有此类项目的国家。

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今年的联邦大选再过不到两个月就要举行。图格-拉弗勒希望在下一届大选时，全国统一的中小学饮食项目能够被各政党提到日程上来。

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这项研究也从侧面反映出加拿大人口的变化。在填写2004年问卷的学生和家长当中，只有18%称自己不是白人。到2015年，这个比例上升到31%。

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（RCI with CBC News， Amina Zafar）

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