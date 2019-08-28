加拿大政府拨款资助兴建“老兵村”

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加拿大退伍军人事务部长麦考利（Lawrence MacAulay）星期二在卡尔加里宣布，联邦政府将从一项老兵基金中每年拨出3百万加元，资助卡尔加里市和埃德蒙顿市的“老兵村”建设项目。这些项目都由当地的公益慈善团体和老兵权益团体负责。

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共有四个项目获得了联邦资助，位于卡尔加里东南城区的老兵村是其中之一。它由15栋住房组成。每栋房子的面积只有37平方米，内有卫生间和厨房。这个老兵村已经基本完工，预计将在今年入冬前迎来新居民。

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村里还有一个迷你“俱乐部”供住户使用。负责这个项目的公益组织“Mustard Seed”表示，光是提供住房是不够的。要改变一个人的生活，你必须建立起社区。老兵村还将向住户提供就业培训和心理咨询等服务。

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卡尔加里市和埃德蒙顿市明年还将各建一个老兵村。还有一个帮助退伍军人转型、就业的项目也获得了联邦资助。

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根据2016年的一项调查，加拿大全国有大约2500名无家可归的老兵。在美国，这个数字达到四万，占全国无家可归者的9%。

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（RCI with CP， Calgary Herald）

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