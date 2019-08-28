想男女收入相等先拿博士学位

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加拿大一项最新研究显示，拿到博士后再找工作就能实现男女收入上的平等。

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这一星期一在加拿大高等教育政策学报上发表的研究报告说，在博士毕业三年的时间不论男性还是女性，他们在职场上的平均年薪都是7万加元，这是加拿大首次出现男女收入没有差别的情况。

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Guelph大学教授David Walters认为，博士毕业生主要在高等院校和政府机构等工会影响力强大的行业工作是导致男女同工同酬的主要因素。

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加拿大的高等院校和政府机构都有工会，工会与管理层签订的劳资协议有严格的男女同工同酬条款。

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但Guelph大学的研究报告同时显示，受教育程度越低、男性与女性在工资收入上的差别就越大。

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比如在蓝领技术工作领域，男性平均年薪是4万零5百加元，比女性3万2千5百加元的平均年薪高出了25%。这一明显的工资差距与男性主要选择电工、水暖工这样的工种，而女性主要选择美发、美容这样的工种有关。

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