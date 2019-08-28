隐私专员调查边检局信息系统安全问题

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加拿大隐私专员在对加拿大边境服务局Canadian Border Services Agency（CBSA）的信息系统可能受到网络黑客入侵的问题进行调查。

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今年夏天，美国海关和边境保护当局使用的Perceptics信息扫描和传输系统受到黑客入侵，约10万人的个人信息被复制。不过美国当局说，上述被盗个人信息还没有被送到黑客交换其窃来信息的黑网。

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美国官员表示，Perceptics公司在未经授权的情况下将其扫描系统记录的进入边检站的汽车车牌信息上传给其公司总部的电脑系统，这违反了美国政府的信息保密规定。

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加拿大边境服务局使用同样的Perceptics信息扫描系统和射频识别服务系统。

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不过CBSA表示，负责政府采购事务的加拿大联邦公共采购部在审议了Perceptics公司的合同后告诉CBSA说，该公司的服务符合加拿大政府的相关法规。

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自2015年以来，加拿大联邦政府已经为使用Perceptics公司的车牌扫描系统和射频识别服务系统的合同支付了2100万加元。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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