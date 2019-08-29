喂熊照片让加拿大男子吃2千加元罚单

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加拿大不列颠哥伦比亚省男子Randy Scott在社交网站上贴出的一张他喂熊吃甜点和热狗的照片让他被判罚款2千加元。

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上个星期Fort Nelson市法庭不但判处Randy Scott罚款、而且判处他在半年之内必须与熊保持至少50米的距离。

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野生动物保护机构向法庭提供的文件和证据显示，Randy Scott喂熊行为并不是初犯，从2017年以来他就被发现在通向阿拉斯加的高速公路不同路段喂熊，还把喂熊的照片上传到社交网站。

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负责野生动物管理和保护机构的官员Shawn Brinsky希望法庭对Randy Scott罚款的裁决能提醒人们不要与熊这样的野生动物近距离接触，喂熊这样的行为但违法、而且很危险。

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