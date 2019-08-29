日本王妃在加拿大参加两国建交90周年庆祝活动

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星期四，日本王妃恒久子在加拿大的爱德华王子岛省参加“绿山墙故居（Green Gables Heritage Place）新游客中心“的盛大开幕仪式。

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绿山墙故居是加拿大女作家露西·蒙哥马利生前的住所，她因小说《安妮的绿山墙》而享誉世界。该小说在日本有多个译本，也有成千上万的粉丝。因此绿山墙故居多年来一直接待大批的日本游客。

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恒久子王妃先是在星期三下午参加了蒙哥马利公园的正式开放典礼，并为一座献给蒙哥马利的新雕像揭幕，以此展开庆祝日本与加拿大建交90周年的一系列庆祝活动。她在典礼上的讲话中谈到了她所喜爱的加拿大女作家和她讲述的故事具有的持久力量。她说：“蒙哥马利女士的小说成功地捕捉到了全世界许多人的想象力，而《绿山墙的安妮》继续给许多人带来希望和鼓励。。。当这个世界遭受如此多的分裂时，我们向露西·蒙哥马利致敬不仅是适时的， 也是必要的”。王妃还提到，虽然两国的国民有种族方面的差异，但在尊重和保留皇室传统方面具有“同样的精神”。

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恒久子公主是日本皇室中与加拿大缘分最深的成员之一。她1953年出生于香川县一个名门世家。曾为崇仁亲王担任英文翻译。1984年31岁时参加加拿大使馆的一次欢迎会时， 遇到比他小一岁的宪仁亲王，并在当年年底完婚。

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在日本国内，恒久子与宪仁亲王致力于振兴足球事业。在亲王2002年去世后，她接替了丈夫的一系列职务， 活跃于公共事务舞台。她也是露西·蒙哥马利研究所的国际赞助人之一，曾被加拿大阿尔伯塔大学和爱德华王子岛大学授予法学博士名誉学位。

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日本王妃恒久子参观爱德华王子岛大学(Stephanie Kelly/CBC)

恒久子王妃上次访问爱德华王子岛是2004年。

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她在周四参加“绿山墙遗址新游客中心”的开幕典礼时，也将观看以蒙哥马利小说中人物为主的戏剧演出。

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