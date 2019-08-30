前驻华大使认为蒙特利尔同性恋大游行组织者不应把支持香港示威的团体拒之门外

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前加拿大驻华大使马大维（David Mulroney）说，蒙特利尔同性恋大游行组织者选择禁止一个本地港人团体参加游行，而不是采取相应的保护措施，这是很不应该的，发生这种情况令人担忧。

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今年的蒙特利尔市同性恋大游行于8月18日举行，由一对同性恋伴侣发起的“Action Free HK-Montreal”团体被拒之门外。他们报名时原本已被接受。但组织者在从警方得知可能有支持中国政府的人士为此破坏游行后改变了决定。

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马大维说，像同性恋大游行这种活动经常会面临反对者的抗议行为。组织者通常的做法是通知警方加强安保措施。加拿大总理特鲁多和魁北克省长勒格等人都参加了蒙特利尔同性恋大游行。组织者担心一旦发生冲突威胁到他们的安全。但马大维说，本来号称维护人权的同性恋大游行因为有政要到场而拒绝维权人士，这是说不过去的。

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游行组织者称从社交网站和电邮收到至少十起威胁，但具体是什么威胁还不清楚。马大维认为，这种用恐吓阻止讨论的方式很像是统战部的做法。中国驻加拿大大使馆发言人则表示，他们从媒体报道得知此事，让记者去找游行组织者了解情况。

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游行组织者之一布德罗（Jean-Sébastien Boudreault ）在接受CBC采访时说，同性恋大游行的关注中心是同性恋社区。如果他们卷入世界各地的政治和地缘政治冲突，那么大游行的初衷就会受到影响。他们必须在冒游行被冲击拦截的风险和拒绝一个“其宗旨不完全与LGBTQ有关的团体”之间做出选择。

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“Action Free-HK Montreal”的Guy Ho在接受本台采访时说，他们的目的是代表香港的LGBT团体参加这次游行。他们为此准备的标语和T恤衫上的内容，主办者在接受他们参加的时候并没有异议。他表示，正如一个人可以即是母亲又是女儿，他们也可以即是同性恋又是香港示威的支持者。

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（RCI with CBC News, Claire Loewen，Simon Nakonechny）

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