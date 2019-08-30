加拿大邮政局尝试与药店合作用无人机为病人送药

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加拿大邮政局正在和药品零售商合作，尝试用无人机快递处方药给有紧急需要的患者。这被看成是邮局启用航空邮件一个世纪之后，又一次创新。尤其对那些边远地区的患者，这种方式能以最快的速度送去他们急需的药物。

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目前与加拿大邮局合作的是伦敦药业公司和机器人公司InDro Robotics。他们在8月19日合作进行了一次小型试飞。当时，一架无人机携带了抢救严重过敏症药物EpiPen和缓解阿片类药物造成的致命危险的试剂盒， 在11分钟内把药物送到了6公里外的患者家。

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操作快递无人机的技术人员需要有特殊的许可证，因为这种无人机会飞到操控者的视线之外，操控着无法看到它，只能通过无人机身上的“眼睛”-摄像头来操控。

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伦敦药业公司总经理克里斯·邱（Chris Chiew）表示， 这次试飞令他感到惊讶， 因为此前从未尝试过用无人机送药。他也了解到加拿大对无人机的飞行有严格的法规，来管理这种没有驾驶员的飞行物和可能遇到的各种难以预见的情况。

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邱先生说：“试飞的整个过程让我明白了，为什么每个人都必须谨慎地看待无人机送药这个新事物”。

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他说，无人机的送药服务中不会包括麻醉类药物，但可以给那些因服用阿片类药物有生命危险的瘾君子快递解药。他兴奋地说：“我们很自然地看到无人机带着药物起飞两次，一次是成功地送到了盐泉岛的乡村杂货店，另一次则直接送到了一个模拟患者的家中。这让我看到了现代社会如此惊人的转变”。

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加拿大邮局的负责人杰米·戈梅斯（Jaime Gomes）说，今年正好是加拿大邮政局开启航空信件服务101年，“我们将继续致力于加强为加拿大人提供的服务， 不断创新”。

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