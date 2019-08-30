安省一名纵火杀人犯自讨苦吃，上诉得到的是刑期加倍

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这个星期三，安大略省上诉法院做出一项不寻常的判决，对一名试图放火谋杀前女友和她的两个孩子的上诉案，做出了加重刑期的判决，而且几乎是加重了一倍。

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此次上诉案的当事人是一名温莎市的男子，名叫肯尼斯·科门迪（Kenneth Kormendy）。法院的文件显示，他在和一位有两个孩子的女士约会几周后，搬进了女朋友家。由于他控制欲太强， 女友难以忍受，就让他搬了出去，并结束了和他的亲密关系。而肯尼斯出于报复心理，在女朋友和孩子在家时，给其住房放火， 企图烧死他们。幸亏火灾被很快扑灭，他的阴谋没能得逞。

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此案发生在2015年10月。起诉检察官建议判处科门迪终身监禁，10年不得假释。

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温莎市法院在在2016年11约对此案作出裁决，判处肯尼斯•科门迪11年监禁。此判决在社会上引起争论，尤其是妇女保护组织，认为判刑太轻。

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但科门迪则认为他的犯罪行为并未带来严重伤害，因此提出上诉，希望能够减刑。

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结果，上诉法院却判处加刑，科门迪要在监狱中服刑20年。

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上诉法院认为，初审法院的法官犯了几个影响判决的错误，例如没有正确考虑罪行的严重性和科门迪的道德责任。此外，初审法官认为罪犯能够改邪归正， 但忽视了将威慑和谴责作为主要的量刑目标，只是简单地参考了其它类似案件的量刑。

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温莎市一个帮助家庭暴力受害者的组织表示，上诉法院的加重裁决“发出了更明确的信息”。

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