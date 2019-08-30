港警开始逮捕反政府示威领军人物

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香港警方星期四和星期五先后逮捕了香港反政府示威活动和民主运动领军人物黄之锋、周婷、陈浩天。

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有消息说，黄之锋星期五在大街上被人突然抓住并推进一辆私家车后被送进香港警察总署。

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黄之锋在被捕前发出的最后一条推特说，生于乱世就要肩负责任。五大诉求一个都不能少。

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五大诉求是指香港示威者提出的释放被捕的示威人士、独立调查警察暴力和警黑勾结问题、香港特首林郑月娥辞职等。

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香港警方在此之前还拒绝了反对派组织之一的民间人权阵线提出的在8月31日星期六举行示威游行的要求。

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观察家们认为，虽然香港警方拒绝了示威者周末示威的要求，但一些示威者仍然会走上街头举行反政府示威。

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星期四大量中国军方车辆运载军人进入香港，但中国官方媒体报道说这是驻港部队的常规性轮换。

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星期五中国日报发表评论说，中国驻港部队在香港局势恶化的情况下不会袖手旁观。

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