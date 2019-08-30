美零售商：美中贸易战会让鞋和家电产品涨价

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美国超过2百个鞋零售商警告说，15%的惩罚性关税再加上原来11%的关税会让消费者要支付的价格不可避免的上升，每年在购买鞋方面的开支会增加40亿美元。

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另有160多个美国商界组织也呼吁特朗普政府把针对中国进入美国市场商品的关税行动推迟到圣诞节以后，以让美国消费者过好圣诞节、并有时间消化和适应关税带来的物价上涨。

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美国特朗普政府星期三正式确认将于9月1日凌晨开始对价值1250亿美元进入美国市场的中国商品，包括智能手表、蓝牙耳机、平板电视、鞋等商品征收15%的惩罚性关税，并将在12月15日凌晨开始对3000亿美元中国进入美国商品中剩下的部分，包括手机、手提电脑、玩具、服装等开始征收15%的关税。

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美国白宫贸易顾问Peter Navarro星期三在接受福克斯电视台财经节目采访时说，由于中国经济和出口行业的结构性问题，美中贸易冲突短期内得到解决的可能性不大。

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