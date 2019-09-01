BC省 Maple Ridge 学校：加拿大在户外上课的唯一公校

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7 年 前，在 BC 省的温哥华郊区建立了一所新的公立小学 – 枫树岭（Maple Ridge）环境学校。

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这是一所没有建筑物的环境学校，总共有 90 名学生，全部是在露天接受教学。

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这是加拿大公立学校系统的一个独特的体验。

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这个学校的一天从搭设帐篷开始，以防下雨，学校没有教室，没有特定的教科书，老师对数学、阅读和写作的教学全是在大自然中进行。

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这个公立学校开设的班级从学前班一直到 7 年级，环境是学习的核心。

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教师们带着孩子们进行各种户外活动，把自然科学和人文科学自然而然地融入到所有活动中。

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Ola Cholewa 是枫树岭环境学校的老师，她说，在大自然的课堂里，孩子们很有学习的兴趣，他们把全身心都投入到学习中。

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（Radio-Canada )

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