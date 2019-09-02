Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

办公室噪音让人头疼和易怒

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2019年9月2日（星期一）15:01
更新 2019年9月2日（星期一）19:42
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近些年来，办公室的空间变得越来越敞开，办公桌也离得越来越近。

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工作噪音

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电话的铃声或振动声，同事之间喋喋不休地交谈，打印机的声音，别人敲击键盘的声音，高跟鞋敲击地板发出的声音…，有专家说，这些噪音以及噪音的日积月累会影响员工的身体健康和心理健康。

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(Shutterstock / Warpboyz)

魁北克省公共卫生研究所 （ l’Institut national de santé publique du Québec）的顾问理查德·马丁 （Richard Martin）在接受加拿大广播公司的采访时说，在工作的环境里，员工工作需要精力集中，但周围人的谈话会妨碍人们的注意力集中。

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他说：

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工作环境噪音带来的最大问题是干扰工作效率，降低生产力。

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然而，他补充说，只有一种人可以在工作噪音大的情况下提高工作效率。

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这就是患有注意力缺陷症的人，噪音反而能让他们进入一种自我 “泡沫”，集中精力。

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气味与咳嗽

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除了噪音外，工作场所因同事用的香水、面霜、洗发液以及个人体味等带来的各种各样的异味，同事打喷嚏或者咳嗽，也都是让人极为不快，但又无法逃脱的因素。

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(Shutterstock)

另外，还有视觉刺激，办公桌不远的地方总是有人晃来晃去，也让人难以集中精力。

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员工不满

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2013 年发表在 “环境心理学杂志”（The Journal of Environmental Psychology）上的一项研究也发现，开放式办公室的环境噪音以及缺乏隐私是工作场所导致员工不满的一个 “主要因素”。

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这项研究还发现，尽管开放式工作场所有一定好处，比如增加人员之间的交流，但这并不能抵消噪音增加和隐私减少的缺陷。

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美国的康奈尔大学曾经对开放式办公室的员工也做过一项调查。

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调查发现，办公室的噪音，包括吃东西，嚼苹果，同事嬉笑，擤鼻涕，打喷嚏和咳嗽的声音，都会导致人的肾上腺素水平上升，引发员工的愤怒情绪，破坏工作效率，并营造一种让人们易怒的环境。

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在这种情况下，员工们往往感到束手无策，久而久之，有的人出现头痛、耳鸣，有的人则会怒吼一声，更多的人则是采取逃到卫生间、咖啡厅、外面，暂时发泄一下的方式。

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应对措施和隔音间

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在人们对开放式办公室越来越不满的情况下，专家们建议员工们带上除噪音耳机，不过，数小时戴着耳机也会令人不舒服。

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对于已经因噪音而对声音高度敏感而易怒的人（恐音症），专家建议去看医生。

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(Onetwosix Design)

加拿大阿尔伯塔省的一个公司还发明了一种专门针对开放式办公室设计的封闭隔音间。

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这家总部位于埃德蒙顿市的公司 Onetwosix Design 把这个隔音间称为 “现代的私人空间”，以作为解决开放式办公室特有噪音和隐私问题的解决途径。

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加拿大广播公司报道说，这种隔音间现在是越来越受欢迎，订购的公司越来越多，不过，其价格不低，每个隔音间的造价大约为 11,000 加元。

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(Onetwosix Design)

对于现代办公室的设计来说，先是敞开来，再是封起来，真有些令人啼笑皆非。

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（CBC，Radio-Canada ）

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1 条评论在 “办公室噪音让人头疼和易怒” 上
  1. 头像 Linda Hong说道：
    2019年9月2日（星期一） 18:31

    比办公室噪音破坏性更大的环境噪音更应该获得关注，我们这里是一大片居民区包围中的以商业和轻工业为主的一小块工业用地。多伦多市政府和安大略省环境局无视这里的实际用地情况，在已经有环保法多年的时候，强行允许一家沥青厂在公众身边一周七天，每天24小时作业，这两个政府机构的工作人员告诉投诉的民众，沥青厂作业是准许的，由此产生的噪音是准许的， 等等，全然不顾噪音对公众健康的影响，许多人头痛，注意力难以集中，易怒，听力下降，血压升高，居民夜间无法正常休息，有人甚至在噪音中心烦意乱开车撞了柱子，等等。

    加拿大的法律是禁止 public nuisance，为什么在安省多伦多市，省市两级政府居然允许这家沥青厂长期制造 public nuisance？

    回复
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