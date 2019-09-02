办公室噪音让人头疼和易怒

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

近些年来，办公室的空间变得越来越敞开，办公桌也离得越来越近。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

工作噪音

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

电话的铃声或振动声，同事之间喋喋不休地交谈，打印机的声音，别人敲击键盘的声音，高跟鞋敲击地板发出的声音…，有专家说，这些噪音以及噪音的日积月累会影响员工的身体健康和心理健康。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省公共卫生研究所 （ l’Institut national de santé publique du Québec）的顾问理查德·马丁 （Richard Martin）在接受加拿大广播公司的采访时说，在工作的环境里，员工工作需要精力集中，但周围人的谈话会妨碍人们的注意力集中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

工作环境噪音带来的最大问题是干扰工作效率，降低生产力。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

然而，他补充说，只有一种人可以在工作噪音大的情况下提高工作效率。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这就是患有注意力缺陷症的人，噪音反而能让他们进入一种自我 “泡沫”，集中精力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

气味与咳嗽

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了噪音外，工作场所因同事用的香水、面霜、洗发液以及个人体味等带来的各种各样的异味，同事打喷嚏或者咳嗽，也都是让人极为不快，但又无法逃脱的因素。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，还有视觉刺激，办公桌不远的地方总是有人晃来晃去，也让人难以集中精力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

员工不满

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2013 年发表在 “环境心理学杂志”（The Journal of Environmental Psychology）上的一项研究也发现，开放式办公室的环境噪音以及缺乏隐私是工作场所导致员工不满的一个 “主要因素”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这项研究还发现，尽管开放式工作场所有一定好处，比如增加人员之间的交流，但这并不能抵消噪音增加和隐私减少的缺陷。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国的康奈尔大学曾经对开放式办公室的员工也做过一项调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

调查发现，办公室的噪音，包括吃东西，嚼苹果，同事嬉笑，擤鼻涕，打喷嚏和咳嗽的声音，都会导致人的肾上腺素水平上升，引发员工的愤怒情绪，破坏工作效率，并营造一种让人们易怒的环境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这种情况下，员工们往往感到束手无策，久而久之，有的人出现头痛、耳鸣，有的人则会怒吼一声，更多的人则是采取逃到卫生间、咖啡厅、外面，暂时发泄一下的方式。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

应对措施和隔音间

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在人们对开放式办公室越来越不满的情况下，专家们建议员工们带上除噪音耳机，不过，数小时戴着耳机也会令人不舒服。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于已经因噪音而对声音高度敏感而易怒的人（恐音症），专家建议去看医生。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大阿尔伯塔省的一个公司还发明了一种专门针对开放式办公室设计的封闭隔音间。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

这家总部位于埃德蒙顿市的公司 Onetwosix Design 把这个隔音间称为 “现代的私人空间”，以作为解决开放式办公室特有噪音和隐私问题的解决途径。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大广播公司报道说，这种隔音间现在是越来越受欢迎，订购的公司越来越多，不过，其价格不低，每个隔音间的造价大约为 11,000 加元。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

对于现代办公室的设计来说，先是敞开来，再是封起来，真有些令人啼笑皆非。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（CBC，Radio-Canada ）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada