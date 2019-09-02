加航从上海飞温哥华一航班因机窗裂缝转道日本

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加拿大航空公司 （Air Canada ）表示，，因飞行员旁边的机窗上出现裂缝，加航从上海飞往温哥华的一个航班转道降落在东京的成田国际机场 （Narita International Airport ）。

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加航同时表示，机窗是双层的，转道前往日本是一种预防措施。

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这是一架波音 787 飞机，当时机上载有 287 名乘客。

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加拿大航空公司说，该飞机在成田机场进行维修，在此期间乘客们住在附近的酒店内。

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加航还表示，本周一（9月2日），这架飞机将离开东京，飞往温哥华。

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加拿大航空公司的发言人没有提供有关导致机窗裂缝的任何信息。

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（CP，CBC）

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