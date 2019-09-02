多利安飓风来临：加拿大政府警告公民不要去佛罗里达和巴哈马

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住在美国佛罗里达州的加拿大人正在为飓风多利安 （Hurricane Dorian）的来临做准备。

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美国国家飓风中心 （The U.S. National Hurricane Center）表示，多利安的来临可 “危及生命”，并导致 “极度破坏”。

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多利安飓风的风速高达 285公里/小时，有时阵风可超过 354 公里/小时。

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加拿大全球事务部 （Global Affairs）告诫加拿大人，应避免前往佛罗里达州的所有非必要旅行，并避免前往巴哈马群岛。

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多利安飓风于周日（9月1日）下午在巴哈马群岛登陆，带来降雨，并引发了滔天巨浪。

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美国国家飓风中心预测这一5 级风暴将在周一（9月2日）晚上至周二晚上接近美国佛罗里达州东海岸。

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（CBC）

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