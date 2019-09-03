一字之差让土著人失踪女性报告受质疑

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在加拿大广播公司记者发现提交给加拿大联邦政府的失踪和被杀土著人女性公共调查委员会的调查报告中出现错误引用加拿大统计局数字的问题后，该公共调查委员会的研究部主任向加拿大广播公司承认出现了错误引用统计数字的问题。

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提交给加拿大联邦政府的失踪和被杀土著人女性公共调查报告中引用加拿大统计局的一个统计数字时说，“土著人妇女和女孩被谋杀人数现在差不多是全国被谋杀人数的25%”；而实际上，加拿大统计局的数字是说，“土著人妇女和女孩被谋杀人数现在差不多是全国女性被谋杀人数的25%”。

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少用了一个限制词“女性”造成了数字上的很大误差。

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虽然在调查报告公布19天之后，加拿大失踪和被杀土著人女性公共调查委员会在其网站上公布的调查报告中更正了上述错误，但并没有通知公众其一开始公布的报告文本中出现了错误。

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加拿大广播公司记者追问失踪和被杀土著人女性公共调查委员会是否会对其公布的调查报告中出现上述错误和随后做出的修正公开作出说明，但该委员会没有对加拿大广播公司记者的上述问题作出回应。

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RCI with Evan Dyer · CBC News

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