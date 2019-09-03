CBC调查：杜绝少年运动员遭性侵，依然缺乏清晰可行政策指导

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三月初，联邦科技与体育部公布，已经设立了热线电话与网站 —— 到目前，总共收到60通电话。而在CBC报道发表之后，再有22名教练被指控性侵，来自12个不同的体育项目。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司CBC本周发表调查文章，继续追踪少年运动员遭性侵事件，目的是要看看各级主管部门和运动对是否真的开始采取行动？

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结果发现，自从2月份，CBC发布调查报告，指出少年运动员遭受性侵问题严重之后，一切似乎依然没有起色。

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根据报道，在1998年到2018年的20年间，教练因性侵少年运动员而被法庭定罪的为222名，受害者超过600人。

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今年2月，加拿大联邦科技与体育部长邓肯（Kristy Duncan）在收到这一信息时曾接受CBC的访问，表示“自己对于少年运动员面对的骚非常同情”并说，这是需要运动员、家长、运动机构、社会、政府共同努力防范的事情”。

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她承诺，会设立一个专门网站以及热线电话，让运动员和家长来举报涉嫌性侵的教练员。三月初，科技与体育部在网站上公布，已经设立了热线电话、邮件投诉平台 —— 之后，总共收到了60通电话。

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而与此相对应，在CBC报道发表之后，再有来自12个体育项目的22名教练因性侵少年而遭到指控。

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加拿大广播公司查看了全国近50个大型体育机构，发现仅有27个机构在自己的网站上列出了反性骚扰的联邦热线信息。而且，在刊登了这个信息的网站中，仅有小部分是放在显著位置，大部分是放在不起眼的地方，查找都有困难。也有些干脆放上联邦科技与体育部的声明链接。

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CBC的调查记者当然不会放过继续追踪，他们发现，网站上没有放置反性骚扰信息的运动机构恰恰是一些非常热门的大型运动项目，比如冰球，足球，花样滑冰，体操以及篮球。

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邓肯解释：我们尽力了，需要做的还有很多

就反性骚扰信息没有得到广泛传播这件事情，记者再次采访了部长邓肯。邓肯说，我们尽力了。需要做的还有很多。

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而记者也和相关的地区性俱乐部组织联络，发现他们根本不知道有这么个热线。

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教练与孩子间的力量极度不平衡

性侵让很多有潜力的年轻运动员过早结束了运动生涯，而且事件造成的影响可能是终身的。

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专家的分析说，对于热爱某项运动的孩子来说，教练是拥有绝对权力和信任的，甚至家长也可能会对质疑教练有些犹豫，会觉得，不能挑战教练的权威。

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加拿大教练员协会主席拉佛涅尔（Lorraine Lafreniere）就说，教练与少年运动员之间绝对不平等的权力，可能会被滥用。

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依然缺乏清晰的政策

在美国体操队的队医纳萨尔（ Larry Nassar）大规模性侵队员的丑闻爆发后，人们发现，还是与体育队伍自己的政策相关，要有清晰、明确的、可执行的规定，来防止性侵，比如少年队员体检、治疗要有人陪同，不能单独与某些人接触等等。

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现在，有专家表示，加拿大的体育训练中心也同样缺乏清晰的政策指导。

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另外一个问题是，目前，所有联邦、省、地区的运动队中，都是由他们自己负责调查这类性侵指控，然后决定下一步怎么办。自己调查自己，专家表示，这种做法本身就是不鼓励“说出来”，家长和队员也不会信任这些调查。

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对教练的背景调查不够

加拿大的运动队从20年前开始，要求对教练进行背景调查 —— 这是因为西部加拿大少年冰球队的一名教练格林汉姆·詹姆斯（Graham James）在90年代中被裁定数百次性侵六位他团队的少年冰球员，其中还包括后来进入北美冰球联赛的一位明星球员。

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但是，运动队对自己教练的背景调查显然不够。比如，2002年到2009年，蒙特利尔少年冰球队的一名教练，就性侵了四名球员。

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直到他被告上法庭，大家才发现，早在1993年，他就曾因为抚摸少年球员被定过罪。2011年，他再次被定罪的时候，法庭上，他居然指责是蒙特利尔冰球联盟没有好好对他进行背景调查，以致他再次有犯罪的机会。

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专家说，在340起性侵少年运动员的刑事案件中，三分之一案件从最初有人指证到最终起诉，中间有至少十年的时间。

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也有人质疑说，光靠犯罪记录也不够，其中不少性骚扰指控最终可能没有获罪 —— 被揭出来的只是冰山一角。

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孩子无法保护自己

有的球队告诉家长和孩子遇到什么样的情况要立即报告等等，但是，显然，孩子们是无法保护自己。也有很多时候，家长自己没有留意孩子们的一些反常的表现。

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专家建议，家长在为孩子寻找训练中心的时候，应该留意以下几点：体育训练中心是否有明确规定什么样的行为是性骚扰？挑选教练员和雇员的程序如何？有没有使用社交媒体政策？谁负责执行这些政策？如何报告骚扰事件？是否有“两人在场，Rule of Two”政策 —— 就是会有两位成年人全程跟随孩子训练。

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家长需随时关注社交媒体互动

网络时代，家长需要密切关注孩子们与教练的互动。

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在萨斯喀彻温，最近，有一名篮球教练诱拐少女运动员被定罪。他的方式就是利用社交媒体，哄骗，发色情短信图片等。

专家说，如果你的孩子一天收到教练50条短信，不断的电话联络等，你就要开始疑惑和调查了。如果你还没有留意，证明是你没有尽到监护者的责任。

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