林郑月娥说不清：请辞不准还是从未请辞

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香港特区首席行政长官林郑月娥星期二表示，她从未向北京中央政府提出过辞职以帮助平息香港乱局的要求。

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但在劳动节长周末期间路透社报道说，有录音显示香港特首林郑月娥曾在与商界人士的内部会议上表示，如果她有选择会立即辞职。言外之意是中央政府不让她辞职。

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再加上有报道说林郑月娥曾经要求中央政府同意港府撤回逃犯法案（香港示威者所称的“送中法案”），但北京政府只同意港府宣示不会继续推进逃犯法案的立法程序，这些似乎显示有关香港局势的重大决策都是由北京中央政府做出。

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而撤回送中法案和林郑月娥辞职是香港示威者提出的5大诉求中的基本要求。

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香港6月份开始的反送中示威已经持续了近3个月，面对港府和北京政府的不妥协强硬立场，香港示威者也采取了坚持示威和示威多元化的策略。两方的对峙让香港局势继续动荡。

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有三十万加拿大人在香港居住，加拿大政府对香港局势表示严重关切。

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