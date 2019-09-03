被查出携带大麻二醇油的加拿大女生可以去美国了：美国海关收回禁令

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一名安大略省圭尔夫大学大学的女生上个月在从BC省进入美国华盛顿州时被查出携带一瓶大麻二醇油，因此被终身禁止入境。但是她的律师说，美国海关刚刚收回了这个决定，但没有解释原因。

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一般大麻二醇油中只含有微量的四氢大麻酚（THC），不会使人兴奋。这名没有透露姓名的21岁女生说，由于大麻二醇产品（CBD）在BC省和华盛顿州都是合法的，她因此以为不会有问题。但是她忘记了美国边境和海关遵守的是美国联邦法律。

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她被罚款500加元并被禁止进入美国。她被告知可以再付585加元，申请不予入境豁免。她已经请了律师开始申请，但是在上星期五接到了禁令收回的通知。

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加拿大边境服务署在其网站上明确说明，携带包括CBD油在内的任何大麻产品过境都是违法的。但是这名女生的律师桑德斯认为，加拿大政府没有做好相关的普及工作。

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（RCI with CBC News,Michelle Ghoussoub，Radio-Canada）

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