道歉的艺术：从特鲁多的道歉说开去

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加拿大总理特鲁多上任四年来道歉过很多次。 他代表加拿大政府向上过寄宿学校的纽芬兰原住民道歉，向曾受歧视的同性恋群体道歉，向被拒绝入境的锡克族移民和犹太人道歉。他有时也要为自己的行为道歉，例如在众议院撞到女议员，圣诞节去私人岛屿度假等等。但是上个月加拿大议会道德规范专员关于他是否向前司法部长施压的调查报告公布后，他表示接受调查结论并承担所有责任，但不会为保护加拿大人的就业岗位而道歉，因为这是他的职责。不用说，他受到了反对党的激烈抨击。竞选正式开始后，这件事肯定还会继续被他的对手提起。

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美国心理学家勒纳（Harriet Lerner）曾就道歉问题写过一本专著：《你为什么不道歉呢？》她在接受CBC主持人Brent Bambury采访时说，特鲁多的回应是“a sorry-not-sorry”。或者说，一个不完整的道歉。

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勒纳进一步解释说，人是很会为自己护短的。二话不说为自己的言行承担直接责任，不找借口，不怪别人，这对我们来说是很难的。但是一个不诚恳的道歉会加深最初的伤害，对双方关系的影响更大，甚至会中止一段关系。因为接受道歉的一方在一句“对不起”之外，更希望道歉的人是真的重视他的感受，了解他的处境，从而真心感到内疚并希望减轻他的痛苦。

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许多人不会道歉

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勒纳说，许多人其实是诚恳的。他们确实想表达歉意，但是不知道怎么做。他们说了“对不起”，却不明白为什么对方的态度并没有因此软化。一个很常见的错误时在“对不起”之后加上“但是”：“对不起我迟到了/忘记了你的生日/没有跟你联系，但是我工作太忙了/要做的事太多了”之类。

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勒纳说，不论你在这个“但是”之后所说的是不是事实，它都让你的道歉显得假。它意味着你在抱怨或找理由，试图让你的行为合理化。

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道歉过多制造距离

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加拿大人有把“Sorry”挂在嘴边的名声。不论这个名声是不是名副其实，有些人 – 不限于加拿大人 — 确实会道歉过多，而且做得很熟练。勒纳认为，过多道歉并不好。这会在你和对方之间制造疏离感，打断正常的谈话，让对方厌倦。你要知道如何表达歉意，也要知道什么时候应该道歉。

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回到政治人物身上，勒纳说，道歉并不是软弱的表现。对一个国家来说，领导人愿意为自己的错误道歉是一份礼物。这意味着他愿意面对现实，愿意接受监督。

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对于个人来说，道歉的能力也是一份礼物。它体现了我们的自尊和成熟，显示我们是否能客观认识自己，认识自己的行为对他人的影响，并为我们的错误承担责任。

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在收到一个并不真诚的道歉以后，是继续追根究底，或是一笑置之，或是干脆断绝关系呢？勒纳说，这取决于各人的价值观和个性。就她本人来说，只有在真的涉及到严重的背叛或伤害的时候，她才会考虑跟对方绝交。

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（RCI with CBC News, Day 6, Brent Bambury）

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