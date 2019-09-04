加拿大出口下滑，7月出现贸易逆差

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由于出口下降, 进口增加，加拿大今年7月份出现了 11 亿加元的贸易逆差。

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加拿大统计局周三 （9月4日）报告称，贸易逆差从 6 月份的 5500 万加元激增到 7 月份的 11 亿加元。

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加拿大 7 月的进口增长了 1.2％，至 509 亿加元，而出口下降了0.9％，至 498 亿加元。

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金融市场数据公司 Refinitiv 的数据显示，经济学家此前的预计是 7月会出现 4 亿加元的赤字，实际数据高出了经济学家的预测。

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（CBC）

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