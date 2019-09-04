贸易战让美国经济放缓

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星期二公布的美国制造业指数掉到枯荣线之下，预示美国制造业近年来的繁荣已经结束或者是接近尾声。

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衡量美国制造业是否景气的最新采购指数为49.1%，这是三年来首次低于枯荣线50%的情况。

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超过半数的美国公司采购经理对经济前景的不确定性感到担心，经济前景的不确定性不是来自美国国内消费市场，而是来自特朗普政府与中国等国家的贸易战背景下美国制造业出口订单的下降。

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加拿大Scotiabank 银行经济师Derek Holt 指出，美国制造业占美国经济的比重为11%，仅仅制造业的减速不会让美国经济进入衰退，但却是个足以让金融市场感到担心的问题。

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加拿大TD 银行经济师Fotios Raptis认为，美国制造业会继续受到特朗普贸易战政策的困扰，人们担心的是制造业的问题是否会发展成美国经济的整体性问题。最新的采购经理指数中的招聘指数只有47.4%，意味着更多的制造业公司计划裁员而不是增加招聘。

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