Robert Short/CBC

专家：丰田应该为零部件短缺赔偿车主

作者 方华 |
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发表 2019年9月5日（星期四）11:34
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加拿大车主维权组织汽车保护协会Automobile Protection Association (APA)主任George Iny在接受加拿大广播公司记者采访时说，虽然他对丰田汽车公司在加拿大市场出现零配件短缺问题的来由了解不多，但这是一个消费者维权的问题，需要有人出来说话。

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缺乏零配件

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加拿大广播公司8月底报道说，哈利法克斯市居民Catrina Brown自六月底就无法使用其丰田汽车，她那发生撞车事故的丰田Rav4多功能越野车由于没有配件而无法修理。丰田车行给她的答案是他们也不知道Catrina Brown的丰田车所需要的配件什么时候能够送达。

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Catrina Brown的保险公司为她提供的维修期间免费替换车辆的时间只有两个星期。这两个星期过后她不但没有汽车可以使用，每个月还要给她那等待修理、处于无法使用状态的丰田长租车供款。

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在加拿大广播公司的报道发布后几天，Catrina Brown在9月3日终于拿到了她那被修好了的丰田汽车。她要求丰田加拿大公司赔偿她两个月的租车款，因为由于没有丰田汽车零配件她的汽车在两个月期间处于无法修理和无法使用的状态，而她却不得不继续支付每个月的汽车长租费用。

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Catrina Brown的经历并不是例外、而是加拿大全国范围内的普遍问题。

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不透明

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加拿大车主维权组织汽车保护协会主任George Iny指出，丰田加拿大分公司对零配件短缺问题的处理缺乏透明度，或者是不回答问题、或者是提供不正确不全面的信息。

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CBC

George Iny认为，丰田汽车公司对待美国消费者遇到的问题显示出比较负责的态度，但对加拿大消费者则是能拖就拖。

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厚此薄彼

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加拿大汽车市场比美国要小得多，因为加拿大人口只有美国的十分之一，又没有美国那样的诉讼文化，所以加拿大消费者在维权方面面临更大的挑战。

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George Iny要求丰田汽车加拿大分公司做至少三件事来缓解其零配件短缺给待修丰田车车主们带来的问题。一是暂停长租车车主们每个月要支付的月租费用；二是为所有等待汽车修理超过一天的车主们提供暂时使用的替换车；三是用丰田汽车公司质量保修项目的资金补偿丰田车行由于等待零配件和为消费者提供替换车所导致的额外费用。

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贴士

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加拿大车主维权组织汽车保护协会主任George Iny对面临修车问题的丰田车主们提供的建议是:

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  • 一定要书面记录与丰田汽车公司和丰田车行打交道的情况细节
  • 书面通知丰田汽车公司所遇到的由于零配件短缺而汽车无法得到修理、也无法使用的问题，要求丰田公司支付等待修理期间发生的费用
  • 把车交给丰田车行前不但要问修车的费用是多少、还要问修车需要的零配件是否已经到位

不过，George Iny相信丰田汽车公司能够较快解决其在加拿大市场缺乏零配件的问题，并对受到波及的丰田车主们提供相应的财务补偿。

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