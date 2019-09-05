弃NDP投绿党可能与种族因素有关

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刚刚接收了一些加东地区转投绿党的新民主党资深人士的绿党领袖Elizabeth May发表声明表示，绿党不会容忍种族歧视言论和行为。

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星期二，十几位新布伦瑞克省的新民主党联邦议员候选人和党内资深人士宣布退出新民主党、转而支持加拿大绿党和新布伦瑞克省绿党。

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其中一位是新民主党大西洋地区执委会的成员Jonathan Richardson，他认为加拿大新民主党在大西洋沿岸地区难于找到代表新民主党参加联邦大选的选区议员候选人与种族原因有关。

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Jonathan Richardson说他在新布伦瑞克省东部地区了解的情况是，那里许多选民对非白人政党领导人感到难以适应，要他们了解加拿大的种族多元化和文化多元化需要时间，目前来说加东地区仍然有种族主义思想存在。

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加拿大新民主党党魁辛格是印度锡克教教徒，在公共场合出现时总是戴着颜色鲜艳的缠头。

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辛格表示，所有联邦政党领袖都应该支持加拿大的多元化，绿党领袖Elizabeth May应该解释她为什么接纳那些持有不接受社会和种族多元化观点的前新民主党人。

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RCI with Bobbi-Jean MacKinnon, Catharine Tunney · CBC News

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