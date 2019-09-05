技术改变工作方式，不需要办公室的雇员迅速增多

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艾莉·图罗（Allie Turow）是加拿大一位 25 岁的大学毕业生，由于男朋友在安大略省找到了一个工作，她随着男友定居安省小镇贝尔市 （Belleville）。

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图罗说，到了后自己就开始找工作，但这里实在太小，没有符合专业的职位。

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让她没想到的是，她后来找到的工作，完全通过网络进行，自己住在哪里，没有任何关系。

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科技带路

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加拿大广播公司的 Don Pittis 报道说，艾莉·图罗是现在“全球化员工” 大军中的一分子。

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在技​​术行业的带领下，通过高速互联网和数字工具工作的雇员在迅速增多，公司企业需要的办公场地越来越小，甚至完全没有，老板、员工在虚拟空间中互动，就业地点不再重要。

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比如，你去住处附近的咖啡馆喝咖啡，在你旁边喝咖啡、用电脑的人可能正在为纽约的一家公司工作。

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没有办公室，在家工作并不是新鲜事，作家、艺术家和自由撰稿人早就是自己在家工作。

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但不同的是，在网络时代，大量的公司，大量的行业，都在转向“无形”办公室，通过虚拟的白板分享想法，或者在按项目或共享任务分类的聊天室中进行协作。

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加拿大广播公司的 Don Pittis 报道说，这种工作方式非常适用于软件团队，软件工程师工作时需要高度集中，最适合独自工作，然后由团队进行审查和测试。

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‘远程工作宣言’

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GitLab 是一家为 NASA、IBM 和其他许多公司提供软件共享存储库的技术公司，这个公司创建了一个所谓的 “远程工作宣言” – The “Remote Manifesto”， 提倡百分之百地远距离工作，公司没有固定的位置，每个人都有灵活的工作时间，对员工的报酬根据工作结果而不是工作小时来衡量和支付。

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在该公司网站上发布的一个视频中，成员卡罗尔·特斯基（Carol Teskey）表示，工作的未来就是远距离工作。

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当然，远距离工作并不是适合所有的人，能够忍耐独自工作的寂寞，能够每天按时起床工作的高度自律，都是必不可少的因素。

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但是，从其他角度讲，远距离工作对雇主和雇员都很有利。

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对雇主的好处

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上面提到的艾莉·图罗，她的雇主是安德鲁·古德曼 （ Andrew Goodman ），古德曼在多伦多有一个公司 Page Zero Media。

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古德曼说，他的客户分布在世界各地，员工也是分布在不同城市，大多数员工在加拿大各地。

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他表示，对于雇主来说，雇员远距离工作的一个优势是使公司能招聘到高素质的员工，不需要在高成本的大城市里竞争员工。

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与此同时，也节省了租用办公室的开支、能源上的开支、各类保险上的开支。

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对雇员的好处

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对于雇员们来说，远距离工作的优势也很吸引人。

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首先，不用每天开车或通过公交上下班，节省了大把时间，也节省了能源，减少了环境污染。

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在小城市里工作也有着生活成本上的优势。

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艾莉·图罗表示，她和男友在小镇贝尔居住在一栋现代的住宅中，这样的房子，以他们的收入，在多伦多是连想也不敢想的。

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她说，不必住在多伦多这样的昂贵城市，我的经济状况已经在改善了。

斯蒂芬·辛普森 （Steph Simpson）是另一位有同感的雇员。

她原来在温哥华工作，由于温哥华的高生活成本，以及丈夫想换工作，她向雇主提出要求，希望从卡尔加里市远距离工作。

在获得公司批准后，斯蒂·辛普森和全家搬到卡尔加里，一转眼就是 9 年，她仍然在为同一个公司工作。

辛普森说，这样的工作方式很好，我的时间很灵活，可以一边工作，一边顾及孩子的需求，工作和家庭得到了良好的平衡。

（Don Pittis / CBC）

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