新法生效：加拿大主要民航公司被罚

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大四家民航公司西捷航空公司、加航、Air Transat、和Porter民航公司，由于未能按照规定在加拿大民航机场张贴新生效的民航乘客权益法案而被罚款4万5千加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

其中西捷航空公司收到的罚单金额最多，达到1万7千5百加元。加航居第二，罚款数是1万2千5百加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是加拿大交通管理局Canadian Transportation Agency (CTA)首次依据新生效的加拿大民航乘客权益法案开出罚单。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该法案的条款之一规定，所有在加拿大民航机场有航班起飞或降落的民航公司，都必须在该机场办理登记手续的柜台、自助服务亭、登机口等处张贴公布有关乘客权益的通知，告诉乘客他们在没有机舱座位而无法登机的情况下可以获得最高达2400加元的补偿，在行李被丢失或损坏的情况下可以获得最高不超过2100加元的补偿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大民航乘客权益法案第一阶段实施条款在7月15日生效。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Sophia Harris · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada