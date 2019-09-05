(AP Photo/Ed Andrieski, File)

油菜籽损失小麦补：贸易战夹缝中的加拿大农场主

作者 吴薇 |
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发表 2019年9月5日（星期四）16:05
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加拿大农场主过去一年来日子不太好过。一些原本向他们敞开的市场逐渐筑起了墙，或者干脆关上了门。今年遭殃的主要是油菜籽，明年又会是什么呢？专家们可以慢慢分析，但农场主再过几周就要买明年的种子了。算成本，看天气，仔细筹划后做的选择，可能因为孟晚舟、特朗普，或是别的在他们掌控以外的因素，转眼又成了赔本的买卖。

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今年3月1日，在加拿大司法部为孟晚舟引渡案审理签发授权进行书的同一天，中国海关总署取消了加拿大理查森国际公司的油菜籽出口注册。此后又有一家加拿大农产品出口商的油菜籽出口许可被取消。种油菜的加拿大农场主失去了大量订单。

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（Johannes Simon/Getty Images)

加拿大油菜籽委员会主席艾弗森（Jim Everson）在接受CBC采访时说，三月份以来，油菜籽价格降了10%到12%。这对加拿大油菜籽行业来说意味着大约10亿加元的损失。

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他介绍说，油菜是一种高投入、高收益的农作物。加拿大的油菜种植面积近年来一直在增加。但是在现在这种情况下，他预计许多农场主会改种别的农作物。例如，在畜牧业发达的阿尔伯塔省南部，农场主可能会改种供应本地市场的饲料用大麦。

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小麦对华出口增加

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但是如果一个农场主今年又种油菜又种小麦的话，他在油菜籽上损失会被小麦弥补一部分。加拿大谷物委员会主席达尔（Cam Dahl）说，今年加拿大小麦和大麦都卖得很好。往常加拿大每年向中国出口45万吨到50万吨小麦，但是今年估计可以达到2百万吨，加拿大农场主因此可以多5亿加元的收入。达尔并不讳言这是中美贸易战的结果。

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第二个原因是，中国的另一个小麦供应国澳大利亚今年遭遇干旱，无法保证出口量。加拿大小麦对华出口因此飙升。

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不过，小麦价格自去年以来持续下跌。一位萨斯喀彻温省农场主说，按照现在每蒲式耳小麦（约60磅）5.5加元上下的价格，至少每英亩要出产59蒲式耳他才能收支相抵。天时地利的情况下这不是不可能。但是过去五年来，萨省的春小麦平均产量是每英亩44.3蒲式耳。

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(Jeff Horner/Walla Walla Union-Bulletin via AP, File)

意大利和印度也在保护本国农业

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意大利本来是加拿大小麦最大的买主，意大利面食的原料硬质小麦大部分产自萨斯喀彻温省。但是现在意大利开始实行产地标签规定，面食加工厂商必须首先选择本国和欧盟国家出产的原料。加拿大小麦对意大利出口因此减少了60%。

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在印度，政府对本地豆类生产商的补贴和关于进口豆类消毒的规定使加拿大豆类很难进入该国市场。加拿大和澳大利亚认为印度政府的豆类补贴超出了世贸组织的规定，今年年初联合向世贸组织提出了投诉。

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对整个经济造成连锁反应

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至多再过两个月，加拿大农场主就要下单购买明年的种子了。通常他们决定下一年种什么农作物时会考虑天气，价格和轮作（为恢复土壤肥力和减少病虫害在同一块土地上轮流种植不同的农作物）。但是在当前的大环境下，从买种子到明年收割之间可能发生许多无法预料的事，选择种什么更像是押宝。

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艾弗森认为，在这种情况下，农场主会用减少投入的方式来降低风险，例如本来想买的新设备现在先不买。加工厂也会做类似的选择。这会对整个经济造成连锁反应。

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（RCI with CBC News, Evan Dyer）

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