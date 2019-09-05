癌症成为富国头号杀手，取代心脏病

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发表在《柳叶刀》医学杂志上的两项研究显示，在富裕国家，癌症已经取代心血管疾病成为第一大死因。在全世界范围内，心力衰竭，心绞痛，心脏病突发和中风等心血管疾病仍然排在死因第一位，是40%壮年患者的死亡原因。但是研究人员认为，照目前的趋势，再过几十年癌症在中低收入国家也将成为“头号杀手”。

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大约70%的心血管疾病致死病例是由“可改变的风险”引起的，包括高血压，高胆固醇，饮食结构和吸烟。研究人员认为，对高胆固醇和高血压等疾病的常规治疗有助于富裕国家心血管疾病发病率的降低。而贫穷国家的心脏病死亡率偏高和这些国家的医疗服务不完善有关。

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研究报告使用的是来自21个国家的2017年数据。这些国家是加拿大，中国，阿根廷，孟加拉国，巴西，智利，哥伦比亚，印度，伊朗，马来西亚，巴基斯坦，巴勒斯坦，菲律宾，波兰，沙特阿拉伯，南非，瑞典，坦桑尼亚，土耳其，阿联酋和津巴布韦。

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2017年，全世界有1770万人死于心血管疾病。

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（RCI with Thomson Reuters，CBC News）

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